Россия вернула в Украину тела погибших, фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

https://racurs.ua/n215052-v-ukrainu-vernuli-tela-501-pogibshego-koordshtab.html

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В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули 501 тіло загиблих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям.

Про це сьогодні, 16 липня, повідомляє прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, будуть здійснені всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих, — наголошують у Коордштабі.

Коордштаб висловив вдячність за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів Міжнародному Комітету Червоного Хреста.