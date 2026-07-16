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Россия вернула в Украину тела погибших, фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

В Украину вернули тела 501 погибшего — Коордштаб

16 июл 2026, 15:34
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В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули 501 тіло загиблих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям.

Про це сьогодні, 16 липня, повідомляє прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, будуть здійснені всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих, — наголошують у Коордштабі.

Коордштаб висловив вдячність за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Росія повернула в Україну тіла загиблих, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Источник: Ракурс


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