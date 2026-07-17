ЕС ввел санкции за обстрел Киева в начале июля

Последствия обстрела Киева в начале июля, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n215083-es-vvel-sankcii-za-obstrel-kieva-v-nachale-iulya.html

Ракурс

Рада Євроcоюзу, з огляду на нещодавні нічні смертоносні удари по Києву, завдані на початку липня, запровадила санкції проти фізичної і п’яти юридичних осіб, пов’язаних із агресією РФ проти України.

Про це сьогодні, 17 липня, повідомляється на сайті Ради ЄС.

Ці суб'єкти входять до складу російського військово-промислового комплексу, зокрема займаючись виробництвом безпілотників:

усі п’ять організацій, що потрапили до списку, входять до групи компаній «ABS Electro», яка розробляє та виробляє електронні та радіоелектронні компоненти, необхідні для ведення війни з використанням безпілотників. Зокрема, ці організації сприяють розробці систем, що підвищують боєздатність «шахедів» шляхом посилення їхньої стійкості до засобів радіоелектронної боротьби;

крім того, кілька компаній виробляють автоматизовані системи управління для російського енергетичного сектору, що є суттєвим джерелом доходів для російського уряду;

особою, включеною до списку, є Ірина Харісова — голова правління групи компаній «ABS Electro» та директор кількох компаній, що входять до складу цієї групи.

Активи фізичних та юридичних осіб, включених до санкційного списку, заморожуються, а також забороняється пряме чи опосередковане надання їм або на їхню користь коштів чи економічних ресурсів. Крім того, до фізичних осіб, включених до списку, застосовується заборона на в’їзд до ЄС.