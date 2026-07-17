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Ракурс
Наслідки обстрілу Києва на початку липня, фото: ДСНС

ЄС запровадив санкції за обстріл Києва на початку липня

17 лип 2026, 18:45
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Рада Євроcоюзу, з огляду на нещодавні нічні смертоносні удари по Києву, завдані на початку липня, запровадила санкції проти фізичної і п’яти юридичних осіб, пов’язаних із агресією РФ проти України.

Про це сьогодні, 17 липня, повідомляється на сайті Ради ЄС.

Ці суб'єкти входять до складу російського військово-промислового комплексу, зокрема займаючись виробництвом безпілотників:

  • усі п’ять організацій, що потрапили до списку, входять до групи компаній «ABS Electro», яка розробляє та виробляє електронні та радіоелектронні компоненти, необхідні для ведення війни з використанням безпілотників. Зокрема, ці організації сприяють розробці систем, що підвищують боєздатність «шахедів» шляхом посилення їхньої стійкості до засобів радіоелектронної боротьби;
  • крім того, кілька компаній виробляють автоматизовані системи управління для російського енергетичного сектору, що є суттєвим джерелом доходів для російського уряду;
  • особою, включеною до списку, є Ірина Харісова — голова правління групи компаній «ABS Electro» та директор кількох компаній, що входять до складу цієї групи.

Активи фізичних та юридичних осіб, включених до санкційного списку, заморожуються, а також забороняється пряме чи опосередковане надання їм або на їхню користь коштів чи економічних ресурсів. Крім того, до фізичних осіб, включених до списку, застосовується заборона на в’їзд до ЄС.

Джерело: Ракурс


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