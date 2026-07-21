Россия ночью атаковала Украину 58 дронами, были попадания на семи локациях. Фото:

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Ракурс

Російська Федерація атакувала Україну 58 ударними безпілотниками.

У ніч на 21 липня окупанти запустили 58 дронів-камікадзе типу Shahed (в тому числі реактивні), «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія» із російських Курська, Орла, а також окупованих Донецька та Гвардійського. Про це Повітряні сили Збройних сил України 21 липня повідомили у Telegram.

У ході повітряного бою авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 46 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ще вісім безпілотників влучили на семи локаціях.

Понад 10 разів росіяни атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками. В ОВА заявили, що дві людини загинули в Миколаївській громаді на Синельниківщині. А в Нікопольському районі ворожі удари понівечили інфраструктуру та автомобіль.

У Херсоні, як поінформували в МВА, 55-річний чоловік постраждав через атаку російського дрона в Дніпровському районі. У нього діагностували мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Нагадаємо, в ніч на 21 квітня російські окупанти вдарили реактивним безпілотником по житловому сектору Сум. Унаслідок влучання пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Постраждали двоє дорослих і четверо дітей. Згодом окупанти спрямували ударний дрон по торгівельного центру мережі «Епіцентр», що призвело до масштабної пожежі.