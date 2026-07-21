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Ракурс
Владимир Зеленский и Михаил Федоров, фото: «Детектор медиа»

Зеленский предложил Федорову «достойную позицию во власти»

21 июл 2026, 23:25
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Володимир Зеленський, президент України, запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову «достойну позицію» у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову України та забезпечити її розвиток.

Про це Зеленський повідомив сьогодні, 21 липня, у вечірньому відеозверненні.

Була ще сьогодні у мене зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні також повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане командувач об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий.

Источник: Ракурс


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