Последствия российской атаки в Павлограде, фото: Star Brands

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Ракурс

У Павлограді на Дніпропетровщині сьогодні, 23 липня, внаслідок чергової російської атаки зазнав пошкоджень виробничий комплекс Групи компаній Star Brands — ТОВ «Клуб Чіпсів» та ТОВ «Снек Продакшн», виробників снекових брендів.

За словами очевидців, пролунали чотири вибухи, три з яких прийшлися по виробничому комплексу та прилеглих до нього територіях. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці компанії.

Серед постраждалих опинились робітники виробництва, співробітники підрядних організацій і чисельна кількість мешканців міста, що знаходились на територіях поза межами комплексу, — вказано в повідомленні.

У компанії наголошують, що Павлоград уже декілька днів відчуває на собі наслідки ударів КАБами:

Від фіксації загрози до вибухів може проходити дуже невеликий проміжок часу, значно менший, ніж в інших типах повітряних загроз. Тому на підприємствах облаштовані стаціонарні та мобільні укриття, що знаходяться в різних частинах території комплексу для максимально мобільної евакуації персоналу. На превеликий жаль, навіть попри всі наявні методи захисту, цього разу не обійшлось без жертв.

Нагадаємо, рашисти сьогодні вранці завдали удару керованими авіабомбами по Павлограду. Відомо про трьох загиблих та 29 постраждалих.