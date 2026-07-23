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Ракурс
Последствия российской атаки в Павлограде, фото: Star Brands

В Павлограде российская атака повредила предприятия и склады производителя снеков (ФОТО)

23 июл 2026, 23:27
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У Павлограді на Дніпропетровщині сьогодні, 23 липня, внаслідок чергової російської атаки зазнав пошкоджень виробничий комплекс Групи компаній Star Brands — ТОВ «Клуб Чіпсів» та ТОВ «Снек Продакшн», виробників снекових брендів.

За словами очевидців, пролунали чотири вибухи, три з яких прийшлися по виробничому комплексу та прилеглих до нього територіях. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці компанії.

Серед постраждалих опинились робітники виробництва, співробітники підрядних організацій і чисельна кількість мешканців міста, що знаходились на територіях поза межами комплексу, — вказано в повідомленні.

У компанії наголошують, що Павлоград уже декілька днів відчуває на собі наслідки ударів КАБами:

Від фіксації загрози до вибухів може проходити дуже невеликий проміжок часу, значно менший, ніж в інших типах повітряних загроз. Тому на підприємствах облаштовані стаціонарні та мобільні укриття, що знаходяться в різних частинах території комплексу для максимально мобільної евакуації персоналу. На превеликий жаль, навіть попри всі наявні методи захисту, цього разу не обійшлось без жертв.

Наслідки російської атаки у Павлограді, фото: Star Brands

Нагадаємо, рашисти сьогодні вранці завдали удару керованими авіабомбами по Павлограду. Відомо про трьох загиблих та 29 постраждалих.

Источник: Ракурс


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