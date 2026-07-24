Последствия российского удара по Изюму, фото: Изюмская МВА

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Російські загарбники завдали удару керованими авіабомбами по місту Ізюму на Харківщині — виникла пожежа у відділенні поштового оператора.

Про це сьогодні, 24 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 700 кв. м у приміщенні вантажного відділення. На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві. — На місці працювали 3 оперативні підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Прес-служба Ізюмської МВА повідомляє, що удару КАБами було завдано близько 04.08 в районі Ізюмського оптико-механічного заводу.