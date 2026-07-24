Рашисти вдарили КАБами по Ізюму — виникла пожежа у відділенні «Нової пошти» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215206-rashysty-vdaryly-kabamy-po-izumu-vynykla-pojeja-u-viddilenni-novoyi-poshty-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару керованими авіабомбами по місту Ізюму на Харківщині — виникла пожежа у відділенні поштового оператора.
Про це сьогодні, 24 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 700 кв. м у приміщенні вантажного відділення. На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві. — На місці працювали 3 оперативні підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.
Прес-служба Ізюмської МВА повідомляє, що удару КАБами було завдано близько 04.08 в районі Ізюмського оптико-механічного заводу.
Ворог застосував три керовані авіаційні бомби (КАБ). Зафіксовано влучання у вантажне відділення Нової пошти, складське приміщення та відкриту місцевість", — вказано в повідомленні. — Внаслідок обстрілу пошкоджено скління прилеглих будинків, чотири автомобілі та електромережі, через що частина району залишилася без електропостачання.