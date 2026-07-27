На ВОТ раздают земельные участки участникам войны против Украины, фото: «Ритуал Подольск»

https://racurs.ua/n215249-uchastnikam-voyny-protiv-ukrainy-nachali-razdavat-zemlu-na-tot-zaporojya-cns.html

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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупаційна адміністрація офіційно розпочала передачу земельних ділянок учасникам так званої «спеціальної військової операції».

Відповідний механізм уже запущено, а окупаційні органи формують перелік ділянок та черги на їх отримання. Про це сьогодні, 27 липня, повідомляється на сайт Центру національного спротиву.

Формально це подається як «соціальна підтримка ветеранів», однак фактично йдеться про розпорядження землями, які належать Україні, без будь-яких законних підстав, — зазначають у ЦНС. — Таким чином окупаційна влада використовує тимчасово захоплені території як ресурс для заохочення військовослужбовців, які брали участь у війні проти України.

У ЦНС наголошують, що передача земельних ділянок є частиною політики закріплення російської присутності на окупованих територіях: