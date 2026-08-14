СБС поразили 29 новых энергоузлов на ТОТ Украины. Фото:

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Сили безпілотних систем України уразили ще 29 енерговузлів на окупованих територіях України.

Загалом у межах операції «Кримський рубильник off», у період з 1 липня по 13 серпня, на території Криму та півдні України були відпрацювання по 240 енергетичних вузлах. Про це командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді 14 серпня повідомив у Телеграм.

Зокрема уражені:

Балаклавська ТЕС, Севастополь, АР Крим;

Електропідстанція ПС 150 кВ «Більмак», Кам’янка, Запорізька область;

Електропідстанція ПС 150 кВ «Бердянська», Бердянськ, Запорізька область;

Електропідстанція ПС 110 кВ «ГПП», Бердянськ, Запорізька область;

Електропідстанція ПС 110 кВ «ГПП» (повторно), Бердянськ, Запорізька область;

Електропідстанція ПС 150 кВ «Приморська», Приморськ, Запорізька область;

Електропідстанція ПС 150 кВ «Чернігівка», Чернігівка, Запорізька область;

Електропідстанція ПС 150 кВ «Ботієвська», Приморський Посад, Запорізька область;

Електропідстанція ПС 150 кВ «Морська», Бердянськ, Запорізька область;

Електропідстанція ПС 150 кВ «Бердянська» (повторно), Бердянськ, Запорізька область;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-3», Маріуполь, Донецька область;

Електропідстанція ПС 110 кВ «НС-2», Маріуполь, Донецька область;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Ілліч», Маріуполь, Донецька область;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Володарська», Микільське, Донецька область;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Факел», Бердянськ, Запорізька область;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Лазурна», Бердянськ, Запорізька область;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-6», Маріуполь, Донецька область;

Електропідстанція ПС 150 кВ «Андріївка», Андріївка, Запорізька область;

Електропідстанція ПС 150 кВ «Андріївка», Андріївка, Запорізька область;

Електропідстанція, Сватове, Луганська область;

Електропідстанція, Михайлівка, Луганська область;

Електропідстанція, Лозівський, Луганська область;

Електропідстанція, Вінницьке, Донецька область;

Електропідстанція, Рівнопіль, Донецька область;

Електропідстанція, Бердянськ, Запорізька область;

Електропідстанція, Широкине, Донецька область;

Електропідстанція, Сокологірне, Запорізька область;

Електропідстанція, Арапівка, Луганська область;

Газорозподільна станція ГРС-1 «Маріуполь», Маріуполь, Донецька область.

Бровді наголосив, що знеструмлення стаціонарних радарів та інших елементів ППО армії РФ порушує систему захисту неба і відкриває шлях українським безпілотникам.

Нагадаємо, упродовж 6−7 серпня Сили безпілотних систем відпрацювали по 102 російських цілях у оперативній глибині російської армії. Зокрема, були уражені база Федеральної служби безпеки РФ на окупованій Херсонщині, 10 електропідстанцій на ТОТ України, а також шість суден російського тіньового флоту у Чорному та Азовському морях — два танкери і чотири суховантажі.