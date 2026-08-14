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СБС уразили 29 нових енерговузлів на ТОТ України. Фото:
СБС уразили ще 29 енерговузлів на окупованій Україніhttps://racurs.ua/ua/n215621-sbs-urazyly-sche-29-energovuzliv-na-okupovaniy-ukrayini.htmlРакурс
Сили безпілотних систем України уразили ще 29 енерговузлів на окупованих територіях України.
Загалом у межах операції «Кримський рубильник off», у період з 1 липня по 13 серпня, на території Криму та півдні України були відпрацювання по 240 енергетичних вузлах. Про це командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді 14 серпня повідомив у Телеграм.
Зокрема уражені:
- Балаклавська ТЕС, Севастополь, АР Крим;
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Більмак», Кам’янка, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Бердянська», Бердянськ, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 110 кВ «ГПП», Бердянськ, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 110 кВ «ГПП» (повторно), Бердянськ, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Приморська», Приморськ, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Чернігівка», Чернігівка, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Ботієвська», Приморський Посад, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Морська», Бердянськ, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Бердянська» (повторно), Бердянськ, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-3», Маріуполь, Донецька область;
- Електропідстанція ПС 110 кВ «НС-2», Маріуполь, Донецька область;
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Ілліч», Маріуполь, Донецька область;
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Володарська», Микільське, Донецька область;
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Факел», Бердянськ, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Лазурна», Бердянськ, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 110 кВ «Місто-6», Маріуполь, Донецька область;
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Андріївка», Андріївка, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 150 кВ «Андріївка», Андріївка, Запорізька область;
- Електропідстанція, Сватове, Луганська область;
- Електропідстанція, Михайлівка, Луганська область;
- Електропідстанція, Лозівський, Луганська область;
- Електропідстанція, Вінницьке, Донецька область;
- Електропідстанція, Рівнопіль, Донецька область;
- Електропідстанція, Бердянськ, Запорізька область;
- Електропідстанція, Широкине, Донецька область;
- Електропідстанція, Сокологірне, Запорізька область;
- Електропідстанція, Арапівка, Луганська область;
- Газорозподільна станція ГРС-1 «Маріуполь», Маріуполь, Донецька область.
Бровді наголосив, що знеструмлення стаціонарних радарів та інших елементів ППО армії РФ порушує систему захисту неба і відкриває шлях українським безпілотникам.
Нагадаємо, упродовж 6−7 серпня Сили безпілотних систем відпрацювали по 102 російських цілях у оперативній глибині російської армії. Зокрема, були уражені база Федеральної служби безпеки РФ на окупованій Херсонщині, 10 електропідстанцій на ТОТ України, а також шість суден російського тіньового флоту у Чорному та Азовському морях — два танкери і чотири суховантажі.