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Ракурс
СБС поразили ряд энергоузлов на ВОТ

18 энергоузлов поразили СБС на ВОТ за несколько дней

27 июл 2026, 20:13
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Сили безпілотних систем ЗСУ в межах операції «Кримський рубильник off» уразили ще 18 електричних підстанцій на тимчасово окупованих територіях України, зокрема 14 із них у Криму.

Про це сьогодні, 27 липня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

+18 енерговузлів протягом 25−27 липня у Криму (14) та інших частинах ТОТ (4) відпрацьовано Птахами СБС, — зазначив він.

Загалом, за словами командувача СБС, з 1 по 27 липня вдалося уразити 154 енергетичні цілі. Зокрема:

  • електропідстанція ПС 330 кВ «Сімферопольська» (Сімферополь, Крим);
  • електропідстанція ПС 220 кВ «Бахчисарай» (уражено двічі протягом 25−27 липня), Бахчисарай, Крим;
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Лучова» (Муромське, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Капсель» (Судак, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Нива» (Нива, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Новоозерна» (Новоозерне, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Перевальне» (Перевальне, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Судак» (Судак, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Дозорне» (Дозорне, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Жайворонки» (Жайворонки, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Скворцове» (Скворцове, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Алушта» (Алушта, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Артек» (Гурзуф, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Ближні Камиші» (Феодосія, Крим);
  • електропідстанція у Гончарівці Луганської області;
  • електропідстанція у Тавричанці Херсонської області;
  • електропідстанція у Таврії Херсонської області;
  • електропідстанція у Новому Світі Донецької області.

Источник: Ракурс


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