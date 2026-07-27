18 енерговузлів уразили СБС на ТОТ за кілька днів

СБС уразили низку енерговузлів на ТОТ

https://racurs.ua/ua/n215251-18-energovuzliv-urazyly-sbs-na-tot-za-kilka-dniv.html

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Сили безпілотних систем ЗСУ в межах операції «Кримський рубильник off» уразили ще 18 електричних підстанцій на тимчасово окупованих територіях України, зокрема 14 із них у Криму.

Про це сьогодні, 27 липня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

+18 енерговузлів протягом 25−27 липня у Криму (14) та інших частинах ТОТ (4) відпрацьовано Птахами СБС, — зазначив він.

Загалом, за словами командувача СБС, з 1 по 27 липня вдалося уразити 154 енергетичні цілі. Зокрема: