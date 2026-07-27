Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
СБС уразили низку енерговузлів на ТОТ

18 енерговузлів уразили СБС на ТОТ за кілька днів

27 лип 2026, 20:13
999

Сили безпілотних систем ЗСУ в межах операції «Кримський рубильник off» уразили ще 18 електричних підстанцій на тимчасово окупованих територіях України, зокрема 14 із них у Криму.

Про це сьогодні, 27 липня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

+18 енерговузлів протягом 25−27 липня у Криму (14) та інших частинах ТОТ (4) відпрацьовано Птахами СБС, — зазначив він.

Загалом, за словами командувача СБС, з 1 по 27 липня вдалося уразити 154 енергетичні цілі. Зокрема:

  • електропідстанція ПС 330 кВ «Сімферопольська» (Сімферополь, Крим);
  • електропідстанція ПС 220 кВ «Бахчисарай» (уражено двічі протягом 25−27 липня), Бахчисарай, Крим;
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Лучова» (Муромське, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Капсель» (Судак, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Нива» (Нива, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Новоозерна» (Новоозерне, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Перевальне» (Перевальне, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Судак» (Судак, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Дозорне» (Дозорне, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Жайворонки» (Жайворонки, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Скворцове» (Скворцове, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Алушта» (Алушта, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Артек» (Гурзуф, Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ «Ближні Камиші» (Феодосія, Крим);
  • електропідстанція у Гончарівці Луганської області;
  • електропідстанція у Тавричанці Херсонської області;
  • електропідстанція у Таврії Херсонської області;
  • електропідстанція у Новому Світі Донецької області.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів