Двум военнослужащим «Скалы» сообщили о подозрении, фото: ГБР

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Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля», які, за даними слідства, побили та незаконно утримували двох побратимів на Кіровоградщині.

Про це сьогодні, 28 липня, повідомила прес-служба ДБР.

Встановлено, що у травні 2026 року двох військовослужбовців виписали з лікарні через порушення встановленого режиму та відправили до медичної частини підрозділу. Після цього підозрювані вирішили самостійно їх «покарати» за порушення дисципліни, — розповіли у ДБР.

Зазначається, що підозрювані завдали потерпілим численних ударів, а потім зачинили у господарській будівлі, де продовжили знущання:

один із військовослужбовців втратив свідомість. Його госпіталізували із черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями;

іншого потерпілого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами.

Обох фігурантів затримано. Їм повідомлено про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 406 Кримінального кодексу). Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування. Зокрема, слідчі ДБР також перевіряють окремі повідомлення про можливі факти неналежного поводження з військовослужбовцями у місцях розподілу та навчання полку.