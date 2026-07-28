Российские агенты задержаны в Харькове, фото: Нацполиция

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У Харкові затримали двох агентів агентів, які за завданням ворожої спецслужби готували теракт.

Про це сьогодні, 28 липня, повідомила прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань нацполіції.

Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували російські спецслужби, — розповіли у поліції.

Зазначається, що комунікація російських агентів відбувалася через Telegram, де куратор надавав їм завдання та інструкції:

Одне з таких завдань — ліквідація військових, що зберуться на певний захід. Зловмисники орендували будинок, встановили там пристрої стеження та дистанційного керування. Також отримали завдання виготовити 10 кілограмову вибухівку. За кожне завдання отримували грошову винагороду. Тепер спільникам може загрожувати довічне ув’язнення.

За інформацією правоохоронців:

спочатку куратори з ворожих спецслужб давали завербованим агентам тестові завдання — фото- та відеофіксація окремих об'єктів, підпал автомобіля Сил оборони. Пройшовши етап перевірки, вони отримали іншу задачу — орендувати будинок, встановити там пристрої відеоспостереження, та організувати захід для військових;

наступне завдання — виготовлення саморобної вибухівки. Фігуранти навіть отримали детальні інструкції, а також кошти для придбання необхідних компонентів. Виготовляли вибухівку в квартирі неповнолітньої спільниці в Харкові під дистанційним керівництвом представника російської спецслужби.

За попередніми даними, вибухівку, імовірно, мали встановити в будинку та привести в дію у потрібний час. Правоохоронці не допустили реалізації цього задуму та вилучили обладнання, призначене для виконання завдання, — зазначили в поліції.

Зловмисників затримали «на гарячому» — на завершальному етапі виготовлення саморобного вибухового пристрою У них вилучили компоненти, обладнання, мобільні телефони тощо.

За попередніми даними, потужність пристрою, який планували виготовити фігуранти, могла сягати близько 10 кг у тротиловому еквіваленті, — зазначили в поліції.

Обом затриманий повідомили про підозру. Залежно від ролі кожного у вчиненні злочину їхні дії кваліфіковані:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт),

ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Підозрюваних взято під варту, їм загрожує довічне ув’язнення.