Машина с технической водой, фото: Одесский городской совет

https://racurs.ua/n215304-v-basseyne-dnestra-slojilas-kriticheskaya-gidrologicheskaya-situaciya-odesskiy-gorsovet.html

Ракурс

В басейні річки Дністер, яка забезпечує водою Одесу, склалася критична гідрологічна ситуація. На окремих ділянках зафіксовано найнижчий рівень води за весь період спостережень.

Про це сьогодні, 29 липня, повідомила прес-служба Одеської міської ради з посиланням на дані Українського гідрометеорологічного центру.

У зв’язку з цим жителів міста закликають відповідально ставитися до використання питної води:

економно використовувати питну воду;

за можливості мінімізувати її використання для технічних і господарських потреб;

не допускати безпідставних витрат води;

своєчасно повідомляти балансоутримувачів внутрішніх мереж про витоки води для їх оперативного усунення;

за можливості використовувати альтернативні джерела води для поливу зелених насаджень, миття територій та інших потреб, які не потребують використання питної води.