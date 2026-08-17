В Одесской области отменяют комендантский час для транзитного транспорта. Фото:

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Комендантську годину в Одеській області скасовують для транзитного транспорту.

Обласною адміністрація зняла обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту в обох напрямках дорогами державного значення з київської траси по обʼїзній міста Одеси в бік пунктів міжнародного пропуску «Паланка», «Старокозаче», «Орлівка» та «Рені». Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Посадовець наголосив, що це важливе рішення для людей, які перетинають кордон з Молдовою та Румунією в обох напрямках. Вони зможуть швидше діставатися до пунктів пропуску та менше проводити час у дорозі.

Нагадаємо, з 23 липня через загрози російський атак був призупинений рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився. Відповідне рішення ухвалили самі судновласники, а держава не запроваджувала жодних обмежень на рух. Уряд працює над рішеннями, які мають допомогти відновити судноплавство.