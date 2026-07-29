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Машина з технічною водою, фото: Одеська міська рада
В басейні Дністра склалася критична гідрологічна ситуація — Одеська міськрадаhttps://racurs.ua/ua/n215304-v-baseyni-dnistra-sklalasya-krytychna-gidrologichna-sytuaciya-odeska-miskrada.htmlРакурс
В басейні річки Дністер, яка забезпечує водою Одесу, склалася критична гідрологічна ситуація. На окремих ділянках зафіксовано найнижчий рівень води за весь період спостережень.
Про це сьогодні, 29 липня, повідомила прес-служба Одеської міської ради з посиланням на дані Українського гідрометеорологічного центру.
У зв’язку з цим жителів міста закликають відповідально ставитися до використання питної води:
- економно використовувати питну воду;
- за можливості мінімізувати її використання для технічних і господарських потреб;
- не допускати безпідставних витрат води;
- своєчасно повідомляти балансоутримувачів внутрішніх мереж про витоки води для їх оперативного усунення;
- за можливості використовувати альтернативні джерела води для поливу зелених насаджень, миття територій та інших потреб, які не потребують використання питної води.
Ощадливе використання водних ресурсів допоможе зменшити навантаження на систему водопостачання та сприятиме збереженню запасів питної води, — наголошують у міськраді.