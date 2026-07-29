Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n215311-rossiyane-podgotovilis-k-massirovannomu-vozdushnomu-udaru-zelenskiy.html

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Володимир Зеленський, президент України, попереджає про високу ймовірність масованого російського повітряного удару цієї ночі.

Про це Зеленський заявив після доповіді командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка.

Росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару, і саме цієї ночі є висока вірогідність, що удар буде здійснено, — наголосив Зеленський.

Важливо, щоб наші партнери повністю розуміли, що відбувається і що від їхньої готовності чи неготовності допомагати ракетами для ППО прямо залежить захист життів людей. Передусім це стосується Сполучених Штатів і тих партнерів, які мають ракети для «петріотів» і можуть ними підтримати наш захист. Кожен із партнерів знає, що необхідно, і точно розуміє наслідки зволікання, — додав він.

Зеленський закликав в усіх регіонах України сьогодні зважати на сигнали повітряної тривоги.