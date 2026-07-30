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Ракурс
Уничтожение враждебных целей украинскими беспилотниками, скриншот видео

СБС уничтожили базу катеров в Крыму и площадку запуска «шахедов» (ВИДЕО)

30 июл 2026, 14:36
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Сили безпілотних систем уразили базу морських безекіпажних катерів у Сніжному в тимчасово окупованому Криму, п’ять елементів протиповітряної оборони та майданчик запуску ударних безпілотників типу «шахед» у Донецькому аеропорту.

Про це сьогодні, 30 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Також було вражено ще чотири танкери в акваторії Чорного та Азовського морів (а загалом вже 205 з дня старту операції «МоЛоЧКа» 6 липня — 130 в Азовському морі та 75 — у Чорному).

Бровді зазначив, що загалом з початку липня впольовано вже 30 елементів ППО ворога.

Источник: Ракурс


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