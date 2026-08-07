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Мошенники рассылают письма с угрозами атак беспилотниками, фото: Сергей «Флэш» Бескрестнов
«Владельцы шахедов» рассылают бизнесу письма с угрозами (ФОТО)https://racurs.ua/n215476-vladelcy-shahedov-rassylaut-biznesu-pisma-s-ugrozami-foto.htmlРакурс
Представники українського бізнесу почали отримувати листи, у яких зловмисники, котрі називають себе «власниками шахедів», пропонують заплатити, щоб «бізнес не постраждав так критично, як в інших».
Про це на своїй Фейсбук сторінці повідомив радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.
Бізнес почав отримувати анонімні листи від «власників Шахідів» із пропозицією заплатити, щоб об'єкти бізнесу не піддавалися атакам Шахідів, — зазначив він. — Я сподіваюся, що всім вистачить мудрості не вірити в цю нісенітницю.
Бескрестнов також опублікував знімок одного з таких листів.