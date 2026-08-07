Поражены РЛС раннего обнаружения, ретрансляторы БпЛА и другие объекты оккупантов на ВОТ — Генштабhttps://racurs.ua/n215483-porajeny-rls-rannego-obnarujeniya-retranslyatory-bpla-i-drugie-obekty-okkupantov-na-vot-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 7 серпня, уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення поблизу Оленівки і місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського.
Обидва об'єкти розташовані в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також підтверджено ураження двох наземних ретрансляторів управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера»:
- в Оленівці (окупований Крим);
- Залізному Порту (ТОТ Херсонської області).
Наземні ретранслятори забезпечують стійкий зв’язок і передачу команд між операторами та ударними безпілотними літальними апаратами, збільшуючи дальність і ефективність їх застосування, — зазначають у Генштабі.
Окрім того, наші воїни уразили склад паливно-мастильних матеріалів противника в районі Мелітополі та ремонтний підрозділ окупаційних військ поблизу Якимівки Запорізької області, — додали у Генштабі.