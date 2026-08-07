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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
147 ударных БпЛА атаковали Украину в ночь на 7 августа — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n215478-147-udarnyh-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-7-avgusta-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 7 серпня (з 18.00 6 серпня), атакували Україну загалом 147 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська і Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.