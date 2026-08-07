Последствия российского удара по Сумам 7 июля, фото: ГСЧС

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У Сумах внаслідок удару російського безпілотника постраждала людина.

Про це сьогодні, 7 липня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Також сталося загоряння гаражів та цивільного автомобіля. Рятувальники приборкали вогонь.

Крім того, під прицілом ворога була Шосткинська громада: