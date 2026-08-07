Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по Сумам 7 июля, фото: ГСЧС

Российский БпЛА атаковал Сумы — пострадал человек (ФОТО)

7 авг 2026, 13:50
999

У Сумах внаслідок удару російського безпілотника постраждала людина.

Про це сьогодні, 7 липня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Також сталося загоряння гаражів та цивільного автомобіля. Рятувальники приборкали вогонь.

Крім того, під прицілом ворога була Шосткинська громада:

  • виникла пожежа в нежитловому приміщені;
  • фахівці ДСНС ліквідували загоряння та обстежили територію.

Наслідки російського удару по Сумах 7 липня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров