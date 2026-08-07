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Последствия российского удара по Сумам 7 июля, фото: ГСЧС
Российский БпЛА атаковал Сумы — пострадал человек (ФОТО)https://racurs.ua/n215484-rossiyskiy-bpla-atakoval-sumy-postradal-chelovek-foto.htmlРакурс
У Сумах внаслідок удару російського безпілотника постраждала людина.
Про це сьогодні, 7 липня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.
Також сталося загоряння гаражів та цивільного автомобіля. Рятувальники приборкали вогонь.
Крім того, під прицілом ворога була Шосткинська громада:
- виникла пожежа в нежитловому приміщені;
- фахівці ДСНС ліквідували загоряння та обстежили територію.