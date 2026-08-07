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Ракурс
Уничтожение российской техники, скриншот видео

Квадроциклы и семь автомобилей уничтожили дроны на Юге (ВИДЕО)

7 авг 2026, 14:30
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На півдні пілоти дронів перетворили на брухт низку одиниць техніки російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 7 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Цього разу під точними ударами прикордонників опинилися два квадроцикли та сім одиниць автомобільної техніки противника. Те, що ворог готував для пересування, підвезення боєприпасів і забезпечення своїх підрозділів, стало здобиччю операторів БПЛА, — розповіли у ДПСУ.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами дронів, та наслідки влучань.

Источник: Ракурс


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