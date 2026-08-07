На півдні пілоти дронів перетворили на брухт низку одиниць техніки російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 7 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Цього разу під точними ударами прикордонників опинилися два квадроцикли та сім одиниць автомобільної техніки противника. Те, що ворог готував для пересування, підвезення боєприпасів і забезпечення своїх підрозділів, стало здобиччю операторів БПЛА, — розповіли у ДПСУ.