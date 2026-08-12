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Змеи за полгода атаковали 30 украинцев, фото:

30 человек пострадали от укусов змей в Украине за полгода — ЦОЗ

12 авг 2026, 22:53
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В Україні сім місяців 2026 року через укуси змій за медичною допомогою звернулися 30 людей, серед них чотири дитини.

Відповідні випадки фіксувалися з березня по липень (у січні-лютому таких подій не зареєстровано). Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров’я.

Географія звернень за областями:

  • Житомирська — 10 випадків;
  • Івано-Франківська — 9 випадків
  • Львівська — 5 випадків;
  • Чернівецька — 4 випадки;
  • Закарпатська — 1 випадок;
  • Рівненська — 1 випадок.

Не було зареєстровано випадків зміїних укусів у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях та у Києві.

З Луганської області та тимчасово окупованого Криму дані відсутні.

У ЦГЗ зазначають, що в Україні немає смертельно отруйних змій. Проте є три види отруйних змій (гадюка степова, гадюка звичайна та гадюка Нікольського), через укуси яких люди зазвичай звертаються по допомогу. Жодна з них не є смертельно отруйною для дорослої здорової людини.

Якщо змію потривожити, вона буде змушена захищатися. Побачивши змію — не робіть різких рухів. Не намагайтеся наблизитися чи відігнати її, і тим паче не вбивайте тварину. Спокійно дочекайтеся, поки вона сама відповзе, — наголошують у ЦГЗ.

Источник: Ракурс


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