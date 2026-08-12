Змії за півроку атакували 30 українців

https://racurs.ua/ua/n215583-30-ludey-postrajdaly-vid-ukusiv-zmiy-v-ukrayini-za-pivroku-cgz.html

Ракурс

В Україні сім місяців 2026 року через укуси змій за медичною допомогою звернулися 30 людей, серед них чотири дитини.

Відповідні випадки фіксувалися з березня по липень (у січні-лютому таких подій не зареєстровано). Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров’я.

Географія звернень за областями:

Житомирська — 10 випадків;

Івано-Франківська — 9 випадків

Львівська — 5 випадків;

Чернівецька — 4 випадки;

Закарпатська — 1 випадок;

Рівненська — 1 випадок.

Не було зареєстровано випадків зміїних укусів у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях та у Києві.

З Луганської області та тимчасово окупованого Криму дані відсутні.

У ЦГЗ зазначають, що в Україні немає смертельно отруйних змій. Проте є три види отруйних змій (гадюка степова, гадюка звичайна та гадюка Нікольського), через укуси яких люди зазвичай звертаються по допомогу. Жодна з них не є смертельно отруйною для дорослої здорової людини.