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Змії за півроку атакували 30 українців
30 людей постраждали від укусів змій в Україні за півроку — ЦГЗhttps://racurs.ua/ua/n215583-30-ludey-postrajdaly-vid-ukusiv-zmiy-v-ukrayini-za-pivroku-cgz.htmlРакурс
В Україні сім місяців 2026 року через укуси змій за медичною допомогою звернулися 30 людей, серед них чотири дитини.
Відповідні випадки фіксувалися з березня по липень (у січні-лютому таких подій не зареєстровано). Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров’я.
Географія звернень за областями:
- Житомирська — 10 випадків;
- Івано-Франківська — 9 випадків
- Львівська — 5 випадків;
- Чернівецька — 4 випадки;
- Закарпатська — 1 випадок;
- Рівненська — 1 випадок.
Не було зареєстровано випадків зміїних укусів у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях та у Києві.
З Луганської області та тимчасово окупованого Криму дані відсутні.
У ЦГЗ зазначають, що в Україні немає смертельно отруйних змій. Проте є три види отруйних змій (гадюка степова, гадюка звичайна та гадюка Нікольського), через укуси яких люди зазвичай звертаються по допомогу. Жодна з них не є смертельно отруйною для дорослої здорової людини.
Якщо змію потривожити, вона буде змушена захищатися. Побачивши змію — не робіть різких рухів. Не намагайтеся наблизитися чи відігнати її, і тим паче не вбивайте тварину. Спокійно дочекайтеся, поки вона сама відповзе, — наголошують у ЦГЗ.