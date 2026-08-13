Сили оборони України вчора, 12 серпня, завдали серію вогневих уражень по військових об'єктах противника на тимчасово окупованій території українського Криму.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

Ураження цих об'єктів послаблює спроможності противника забезпечувати функціонування військового аеродрому та управління ударними безпілотниками", — наголошують у Генштабі.