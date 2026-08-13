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Силы обороны поразили ряд важных целей, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили диспетчерскую башню аэродрома «Саки» и ретранслятор БПЛА — Генштаб

13 авг 2026, 14:28
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Сили оборони України вчора, 12 серпня, завдали серію вогневих уражень по військових об'єктах противника на тимчасово окупованій території українського Криму.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

  • у районі Новофедорівки уражено диспетчерську вежу на території аеродрому «Саки»;
  • у районі Чорноморського, уражено ретранслятор, призначений для управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера».

Ураження цих об'єктів послаблює спроможності противника забезпечувати функціонування військового аеродрому та управління ударними безпілотниками", — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


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