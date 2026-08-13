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Сили оборони уразили низку важливих цілей, фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони уразили диспетчерську вежу аеродрому «Саки» та ретранслятор БпЛА — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n215596-syly-oborony-urazyly-dyspetchersku-veju-aerodromu-saky-ta-retranslyator-bpla-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 12 серпня, завдали серію вогневих уражень по військових об'єктах противника на тимчасово окупованій території українського Криму.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- у районі Новофедорівки уражено диспетчерську вежу на території аеродрому «Саки»;
- у районі Чорноморського, уражено ретранслятор, призначений для управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера».
Ураження цих об'єктів послаблює спроможності противника забезпечувати функціонування військового аеродрому та управління ударними безпілотниками", — наголошують у Генштабі.