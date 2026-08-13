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Ракурс
Сили оборони уразили низку важливих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили диспетчерську вежу аеродрому «Саки» та ретранслятор БпЛА — Генштаб

13 сер 2026, 14:28
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Сили оборони України вчора, 12 серпня, завдали серію вогневих уражень по військових об'єктах противника на тимчасово окупованій території українського Криму.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

  • у районі Новофедорівки уражено диспетчерську вежу на території аеродрому «Саки»;
  • у районі Чорноморського, уражено ретранслятор, призначений для управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера».

Ураження цих об'єктів послаблює спроможності противника забезпечувати функціонування військового аеродрому та управління ударними безпілотниками", — наголошують у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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