13 серпня відбулися репатріаційні заходи, фото: КШППВ

https://racurs.ua/ua/n215595-tila-261-zagyblogo-povernuly-v-ukrayinu-koordshtab-foto.html

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В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це сьогодні, 13 серпня, повідомила прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих, — зазначили у КШППВ.

У Коордштабі висловили вдячність за сприяння у проведенні репатріаційних заходів Міжнародному Комітету Червоного Хреста.