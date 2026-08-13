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Ракурс
13 серпня відбулися репатріаційні заходи, фото: КШППВ

Тіла 261 загиблого повернули в Україну — Коордштаб (ФОТО)

13 сер 2026, 14:01
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В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це сьогодні, 13 серпня, повідомила прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих, — зазначили у КШППВ.

У Коордштабі висловили вдячність за сприяння у проведенні репатріаційних заходів Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

13 серпня відбулися репатріаційні заходи, фото: КШППВ

Джерело: Ракурс


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