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13 серпня відбулися репатріаційні заходи, фото: КШППВ
Тіла 261 загиблого повернули в Україну — Коордштаб (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215595-tila-261-zagyblogo-povernuly-v-ukrayinu-koordshtab-foto.htmlРакурс
В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.
Про це сьогодні, 13 серпня, повідомила прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих, — зазначили у КШППВ.
У Коордштабі висловили вдячність за сприяння у проведенні репатріаційних заходів Міжнародному Комітету Червоного Хреста.