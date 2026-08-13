Разоблачена еще одна агентурная сеть ГРУ, фото: СБУ

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Нейтралізовано масштабну агентурну мережу російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), завдяки якій ворог міг завдати ракетних ударів по авіаційних базах ЗСУ.

Про це сьогодні, 13 серпня, повідомив прес-центр СБУ.

Як з’ясувало розслідування, діяльність фігурантів давала змогу противнику планувати та проводити атаки по аеродромах українських військ з бойовими літаками F-16 та Mirage 2000, — розповіли у СБУ.

Зазначається, що завербована ворогом група складалася із 14 осіб, які проживали у різних регіонах України. Спочатку російське гру залучило до співпраці львів’янина, який адміністрував Telegram-канал про авіацію. До уваги рашистів він потрапив, коли публікував у прокремлівських чатах фотографії бойових літаків ЗСУ.

Щоб виконати вороже завдання, агент «втемну» задіяв 13 своїх підписників, які мають високоякісну фотоапаратуру та проживають поблизу авіаційної інфраструктури Сил оборони:

вони мали фотографувати українські аеродроми, військові літаки, їхні екіпажі і техперсонал, а також фіксувати часові інтервали зльотів і посадок бортів нібито для Telegram-каналу львівського блогера;

для цього фігуранти використовували професійні фотокамери, з якими маскувалися у покинутих будівлях або на відкритій місцевості біля авіабаз;

зроблені фото зберігали в онлайн-сховищі, доступ до якого заздалегідь отримали від агента. Потім він передавав фотоматеріали своєму куратору з РФ, особу якого вже встановлено СБУ.

Також агент «зливав» рашистам графіки вильотів та посадок бойових гелікоптерів. Такі розвіддані він отримував від командира авіаційної ескадрильї ЗСУ, який з власної ініціативи надавав інформацію, — зазначили у СБУ.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено:

смартфони і цифрову фототехніку із доказами роботи на ворога;

знімки авіаційних об'єктів Сил оборони.

Також СБУ заблокувала чотири канали та 10 тематичних груп у Telegram, де відбувалося поширення фото та інших даних про авіапідрозділи ЗСУ.

Затриманому, його спільнику та військовому повідомлено про підозру за вчинення злочинів проти основ національної безпеки. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.