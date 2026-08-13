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Россияне снова атаковали поезд «Укрзализныци» в Одесской области, фото: Wikimedia Commons

Рашисты второй раз за день атаковали пассажирский поезд в Одесской области

13 авг 2026, 14:50
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На Одещині російські загарбники вдруге за день атакували дроном пасажирський потяг.

Про це сьогодні, 13 серпня, повідомило видання «Суспівльнее» з посиланням на голову правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського.

Було ще одне влучання по тепловозу, який виконував маневрові роботи, щоб поїзди могли розʼїхатися. Завчасно була попереджена бригада, там без постраждалих, — розповів він.

За словами Перцовського, ця подія сталася на ділянці, схожій на ту, де раніше сьогодні було влучання у локомотив пасажирського потяга, внаслідок чого загинули машиніст та його помічник.

Джерело: «Суспільне»

Источник: Ракурс


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