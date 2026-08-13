Рашисти вдруге за день атакували пасажирських потяг на Одещині

Росіяни знову атакували поїзд «Укрзалізниці» на Одещині, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n215597-rashysty-vdruge-za-den-atakuvaly-pasajyrskyh-potyag-na-odeschyni.html

Ракурс

На Одещині російські загарбники вдруге за день атакували дроном пасажирський потяг.

Про це сьогодні, 13 серпня, повідомило видання «Суспівльнее» з посиланням на голову правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського.

Було ще одне влучання по тепловозу, який виконував маневрові роботи, щоб поїзди могли розʼїхатися. Завчасно була попереджена бригада, там без постраждалих, — розповів він.

За словами Перцовського, ця подія сталася на ділянці, схожій на ту, де раніше сьогодні було влучання у локомотив пасажирського потяга, внаслідок чого загинули машиніст та його помічник.

Джерело: «Суспільне»