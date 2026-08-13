Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни знову атакували поїзд «Укрзалізниці» на Одещині, фото: Wikimedia Commons

Рашисти вдруге за день атакували пасажирських потяг на Одещині

13 сер 2026, 14:50
999

На Одещині російські загарбники вдруге за день атакували дроном пасажирський потяг.

Про це сьогодні, 13 серпня, повідомило видання «Суспівльнее» з посиланням на голову правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського.

Було ще одне влучання по тепловозу, який виконував маневрові роботи, щоб поїзди могли розʼїхатися. Завчасно була попереджена бригада, там без постраждалих, — розповів він.

За словами Перцовського, ця подія сталася на ділянці, схожій на ту, де раніше сьогодні було влучання у локомотив пасажирського потяга, внаслідок чого загинули машиніст та його помічник.

Джерело: «Суспільне»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів