Последствия удара по «Газпром нефтехим Салават», инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n215599-porajen-neftepererabatyvauschiy-kompleks-gazprom-neftehim-salavat-v-rf-genshtab-video.html

Ракурс

Сили оборони в ніч на сьогодні, 13 серпня, уразили розташований за 1,3 тис. км від кордону України нафтопереробний комплекс «Газпром нефтехим Салават» у місті Салават (Республіка Башкортостан, РФ).

На території підприємства зафіксовано пожежу. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що «Газпром нефтехим Салават» — один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ:

потужність переробки вуглеводневої сировини — до 10 млн тонн на рік;

підприємство виробляє, зокрема, автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, бітум, поліетилен та інші нафтопродукти й полімери. Задіяне в забезпеченні російської окупаційної армії.

Робота по ключових цілях противника триває. Сили оборони України системно знижують його спроможності вести бойові дії та забезпечувати функціонування військових угруповань, — наголошують у Генштабі.

Відео, які показують завдання ударів по цьому нафтопереробному комплексу, раніше сьогодні з’явилися у соцмережах.