Поражение Усть-Луги подтвердил Генштаб ВСУ

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Силы обороны поразили комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга», инфографика: Генштаб ВСУ
Поражение Усть-Луги подтвердил Генштаб ВСУhttps://racurs.ua/n215625-porajenie-ust-lugi-podtverdil-genshtab-vsu.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 14 серпня, уразили комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Слободці Ленінградської області РФ.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зафіксовано пожежу. За попередньою інформацією, уражено дві переробні установки, — розповіли у Генштабі.
«НОВАТЭК-Усть-Луга» — виробничо-перевалочний комплекс, призначений для фракціонування та переробки стабільного газового конденсату:
- його потужність становить майже 8 млн тонн сировини на рік;
- продукція комплексу використовується у воєнно-економічній діяльності РФ та задіяна у забезпеченні потреб російської армії.
Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються, — додали у Генштабі ЗСУ.