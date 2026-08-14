Поражение Усть-Луги подтвердил Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга», инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n215625-porajenie-ust-lugi-podtverdil-genshtab-vsu.html

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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 14 серпня, уразили комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Слободці Ленінградської області РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зафіксовано пожежу. За попередньою інформацією, уражено дві переробні установки, — розповіли у Генштабі.

«НОВАТЭК-Усть-Луга» — виробничо-перевалочний комплекс, призначений для фракціонування та переробки стабільного газового конденсату:

його потужність становить майже 8 млн тонн сировини на рік;

продукція комплексу використовується у воєнно-економічній діяльності РФ та задіяна у забезпеченні потреб російської армії.