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Последствия российского ракетного удара в Балаклее, фото: ГСЧС
Рашисты нанесли ракетный удар по учебному заведению в Балаклее (ФОТО)https://racurs.ua/n215626-rashisty-nanesli-raketnyy-udar-po-uchebnomu-zavedeniu-v-balaklee-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали ракетного удару по навчальному закладу в місті Балаклія Харківської області.
Про це сьогодні, 14 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки:
- виникла пожежа — горів дах будівлі на загальній площі 150 кв. м;
- обійшлось без постраждалих.
На місці події працювали оперативні підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.