Последствия российского ракетного удара в Балаклее, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n215626-rashisty-nanesli-raketnyy-udar-po-uchebnomu-zavedeniu-v-balaklee-foto.html

Ракурс

Російські загарбники завдали ракетного удару по навчальному закладу в місті Балаклія Харківської області.

Про це сьогодні, 14 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

виникла пожежа — горів дах будівлі на загальній площі 150 кв. м;

обійшлось без постраждалих.

На місці події працювали оперативні підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.