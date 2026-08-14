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Наслідки російського ракетного удару у Балаклії, фото: ДСНС
Рашисти завдали ракетного удару по навчальному закладу у Балаклії (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215626-rashysty-zavdaly-raketnogo-udaru-po-navchalnomu-zakladu-u-balakliyi-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали ракетного удару по навчальному закладу в місті Балаклія Харківської області.
Про це сьогодні, 14 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки:
- виникла пожежа — горів дах будівлі на загальній площі 150 кв. м;
- обійшлось без постраждалих.
На місці події працювали оперативні підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.