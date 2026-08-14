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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару у Балаклії, фото: ДСНС

Рашисти завдали ракетного удару по навчальному закладу у Балаклії (ФОТО)

14 сер 2026, 16:02
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Російські загарбники завдали ракетного удару по навчальному закладу в місті Балаклія Харківської області.

Про це сьогодні, 14 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

  • виникла пожежа — горів дах будівлі на загальній площі 150 кв. м;
  • обійшлось без постраждалих.

На місці події працювали оперативні підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Джерело: Ракурс


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