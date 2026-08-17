Чернигов частично обесточен из-за российской атаки

Рашисты снова атаковали энергоинфраструктуру Чернигова, фото: GoodFon

https://racurs.ua/n215645-chernigov-chastichno-obestochen-iz-za-rossiyskoy-ataki.html

Ракурс

У Чернігові знеструмлено понад 10 тис. абонентів через пошкодження одного з енергооб'єктів російською атакою.

Про це сьогодні, 17 серпня, вранці повідомила прес-служба АТ «Чернігівобленерго».

Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів у місті Чернігів. Енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація, — розповіли в обленерго.

Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти протягом минулої доби вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури.

Крім того: