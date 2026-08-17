Чернігів частково знеструмлений через російську атаку

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Рашисти знову атакували енергоінфраструктуру Чернігова, фото: GoodFon
Чернігів частково знеструмлений через російську атакуhttps://racurs.ua/ua/n215645-chernigiv-chastkovo-znestrumlenyy-cherez-rosiysku-ataku.htmlРакурс
У Чернігові знеструмлено понад 10 тис. абонентів через пошкодження одного з енергооб'єктів російською атакою.
Про це сьогодні, 17 серпня, вранці повідомила прес-служба АТ «Чернігівобленерго».
Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів у місті Чернігів. Енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація, — розповіли в обленерго.
Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти протягом минулої доби вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури.
Крім того:
- вчора, 16 серпня, вранці через атаку безпілотника типу «Герань» в Козелецькій громаді постраждав 41-річний чоловік. У нього акубаротравма — він під наглядом медиків. Також пошкоджений автомобіль;
- вчора ввечері «гербери» атакували село в Холминській громаді. Знищений ангар і сільгосптехніка;
- ввечері FPV-дрон влучив по подвірʼю в прикордонному селі Городнянської громади. Коли вогнеборці приїхали гасити пожежу, ще один FPV-дрон влучив по їхній автівці. У цьому ж селі, але вже сьогодні зранку, було влучання по оселі — будинок загорівся.