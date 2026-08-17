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Уничтожение укрытия российских захватчиков, скриншот видео

13 укрытий рашистов уничтожили дроны на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)

17 авг 2026, 12:36
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На Південно-Слобожанському напрямку військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону у складі Сил оборони України виявили та уразили за допомогою дронів 13 укриттів противника, які ворог використовував для розміщення особового складу.

Відповідне відео опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

За кожним ураженим укриттям — точна розвідка, злагоджена робота та вчасне ураження виявлених цілей, — наголошують у ДПСУ. — Ворог намагається сховатися, накопичити сили й облаштувати позиції — прикордонники не дають йому цього зробити. 13 укриттів — 13 зруйнованих точок, з яких ворог планував діяти проти наших позицій.

Источник: Ракурс


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