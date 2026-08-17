Уничтожение укрытия российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n215646-13-ukrytiy-rashistov-unichtojili-drony-na-ujno-slobojanskom-napravlenii-video.html

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На Південно-Слобожанському напрямку військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону у складі Сил оборони України виявили та уразили за допомогою дронів 13 укриттів противника, які ворог використовував для розміщення особового складу.

Відповідне відео опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.