Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення укриття російських загарбників, скріншот відео

13 укриттів рашистів знищили дрони на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

17 сер 2026, 12:36
999

На Південно-Слобожанському напрямку військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону у складі Сил оборони України виявили та уразили за допомогою дронів 13 укриттів противника, які ворог використовував для розміщення особового складу.

Відповідне відео опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

За кожним ураженим укриттям — точна розвідка, злагоджена робота та вчасне ураження виявлених цілей, — наголошують у ДПСУ. — Ворог намагається сховатися, накопичити сили й облаштувати позиції — прикордонники не дають йому цього зробити. 13 укриттів — 13 зруйнованих точок, з яких ворог планував діяти проти наших позицій.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів