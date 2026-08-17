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Знищення укриття російських загарбників, скріншот відео
13 укриттів рашистів знищили дрони на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215646-13-ukryttiv-rashystiv-znyschyly-drony-na-pivdenno-slobojanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону у складі Сил оборони України виявили та уразили за допомогою дронів 13 укриттів противника, які ворог використовував для розміщення особового складу.
Відповідне відео опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
За кожним ураженим укриттям — точна розвідка, злагоджена робота та вчасне ураження виявлених цілей, — наголошують у ДПСУ. — Ворог намагається сховатися, накопичити сили й облаштувати позиції — прикордонники не дають йому цього зробити. 13 укриттів — 13 зруйнованих точок, з яких ворог планував діяти проти наших позицій.