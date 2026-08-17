Знищення укриття російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n215646-13-ukryttiv-rashystiv-znyschyly-drony-na-pivdenno-slobojanskomu-napryamku-video.html

Ракурс

На Південно-Слобожанському напрямку військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону у складі Сил оборони України виявили та уразили за допомогою дронів 13 укриттів противника, які ворог використовував для розміщення особового складу.

Відповідне відео опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.