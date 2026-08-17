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Последствия российских обстрелов на Днепропетровщине, фото: ГСЧС

Рашисты обстреляли спасателей во время тушения пожара на Днепропетровщине (ФОТО)

17 авг 2026, 13:04
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На Дніпропетровщині росіяни обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі.

Подія сталася у місті Марганець Нікопольського району. Про це сьогодні, 17 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через ворожий обстріл у місті Марганець Нікопольського району зайнялася двоповерхова нежитлова будівля. Коли на місце прибули рятувальники, окупанти цинічно завдали повторного удару безпілотником, — розповіли у відомстві.

Внаслідок російської атаки:

  1. пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль;
  2. особовий склад не постраждав.

Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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