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Последствия российских обстрелов на Днепропетровщине, фото: ГСЧС
Рашисты обстреляли спасателей во время тушения пожара на Днепропетровщине (ФОТО)https://racurs.ua/n215647-rashisty-obstrelyali-spasateley-vo-vremya-tusheniya-pojara-na-dnepropetrovschine-foto.htmlРакурс
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі.
Подія сталася у місті Марганець Нікопольського району. Про це сьогодні, 17 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
Через ворожий обстріл у місті Марганець Нікопольського району зайнялася двоповерхова нежитлова будівля. Коли на місце прибули рятувальники, окупанти цинічно завдали повторного удару безпілотником, — розповіли у відомстві.
Внаслідок російської атаки:
- пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль;
- особовий склад не постраждав.