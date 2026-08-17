Последствия российских обстрелов на Днепропетровщине, фото: ГСЧС

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На Дніпропетровщині росіяни обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі.

Подія сталася у місті Марганець Нікопольського району. Про це сьогодні, 17 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через ворожий обстріл у місті Марганець Нікопольського району зайнялася двоповерхова нежитлова будівля. Коли на місце прибули рятувальники, окупанти цинічно завдали повторного удару безпілотником, — розповіли у відомстві.

Внаслідок російської атаки: