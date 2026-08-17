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Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині, фото: ДСНС
Рашисти обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215647-rashysty-obstrilyaly-ryatuvalnykiv-pid-chas-gasinnya-pojeji-na-dnipropetrovschyni-foto.htmlРакурс
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі.
Подія сталася у місті Марганець Нікопольського району. Про це сьогодні, 17 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
Через ворожий обстріл у місті Марганець Нікопольського району зайнялася двоповерхова нежитлова будівля. Коли на місце прибули рятувальники, окупанти цинічно завдали повторного удару безпілотником, — розповіли у відомстві.
Внаслідок російської атаки:
- пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль;
- особовий склад не постраждав.