Российский агент зарегистрировал для оккупантов 27 «Старлинков». Фото: СБУ

https://racurs.ua/n215674-agent-rf-zaregistriroval-dlya-okupantov-27-starlinkov-foto.html

Ракурс

Російський агент зареєстрував для окупантів 27 терміналів супутникового зв’язку «Старлінк».

Верифікацією систем зловмисник здійснив у прифронтовому Ізюмі Харківської області. Росіяни сподівалися використати ці пристрої для координації штурмових підрозділів та дронових ударів по Харківщині. На ворога працював безробітний переселенець із окупованого Хрустального (колишній Красний Луч) на Луганщині. Про це повідомив прес-центр СБУ.

В обмін на гроші він спочатку оформив станцію «Старлінк» на себе і передав відповідні реквізити своєму куратору, який перебував на захопленій частині території на сході України. Згодом за допомогою місцевих мешканців він зареєстрував ще більше «Старлінків» для росіян.

Під час обшуку в затриманого вилучили смартфон із доказами його роботи на Москву. Агенту вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі СБУ викрила російського агента, який на замовлення РФ реєстрував супутникові термінали «Старлінк» для збройних угруповань країни-агресора.