НАБУ проводит спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием депутатов и должностных лиц Офиса президента

НАБУ и САП проводят резонансную спецоперацию, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n215695-nabu-provodit-specoperaciu-po-razoblacheniu-prestupnoy-gruppy-s-uchastiem-deputatov-i-doljnostnyh.html

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Проводиться спецоперація з викриття злочинної групи за участі депутатів та високопосадовців Офісу президента України.

Про це сьогодні, 19 серпня, вранці повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб, — розповіли в НАБУ.

Деталі спецоперації наразі не розголошують.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі зазначає, що, за його інформацією, йдеться не про депутатів зі складу парламентської коаліції.