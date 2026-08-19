Верховная Рада назначила Хмару новым министром обороны

Евгений Хмара, фото: СБУ

https://racurs.ua/n215704-verhovnaya-rada-naznachila-hmaru-novym-ministrom-oborony.html

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Верховна Рада підтримала подання президента про призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України.

За відповідне рішення проголосували 312 народних депутатів, повідомляє агентство «Укрінформ».

Хмара на цій посаді замінить Михайла Федорова, який очолював оборонне відомство з 14 січня до 16 липня 2026 року.

Євгеній Хмара — генерал-майор СБУ, кадровий спецпризначенець. Понад 15 років служив у Центрі спеціальних операцій «А» СБУ («Альфа»).

У квітні 2023 року був призначений начальником Центру спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ. Після реорганізації підрозділ отримав назву Центр спеціальних операцій «А» СБУ.

У серпні 2025 року він очолив реорганізований Центр спеціальних операцій «А» СБУ.

Джерело: «Укрінформ»