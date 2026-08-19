Рада не поддержала сложение мандатов двумя нардепами

Верховная Рада не отпустила двух нардепов, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/n215707-rada-ne-podderjala-slojenie-mandatov-dvumya-nardepami.html

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Верховній Раді під час засідання сьогодні, 19 серпня, не вистачило голосів для дострокового припинення повноважень нардепів від «Слуги народу» Андрія Жупанина та Остапа Шипайла, які подали відповідні заяви.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Обидва питання не змогли набрати необхідні 226 голосів:

за припинення депутатських повноважень Жупанина проголосували 211 народних депутатів;

за припинення повноважень Шипайла — 218 парламентарів.

Вчора, 18 липня, стало відомо, що обидва народні обранці подали заяви про складання депутатських повноважень.