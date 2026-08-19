Партизаны уничтожили сразу три башни связи армии РФ в Курской области. Фото:

https://racurs.ua/n215710-partizany-sojgli-tri-bashni-svyazi-armii-rf-v-kurskoy-oblasti.html

Ракурс

Українські партизани послабили систему управління російських окупантів на Курському напрямку.

Агентура знищила три вежі зв’язку в районах населених пунктів Дар’їно, Мала Локня та Свердликово у Курській області Російської Федерації. Ці об'єкти підтримували закриті канали передачі інформації та пов’язували командні пункти ворожих підрозділів, що діють на цій ділянці. Про це рух опору «АТЕШ» 19 серпня повідомив у Telegram.

Зазначається, що через знищення цих веж виникли збої в обміні оперативною обстановкою та передачі наказів. Це вплинуло на взаємодію між 83-ю окремою гвардійською десантно-штурмовою бригадою та 1443-м мотострілецьким полком РФ. Окупантам стало складніше узгоджувати дії, передавати інформацію та реагувати на зміну обстановки.

Наразі російське командування змушене шукати, як тимчасово відновити управління, проте розрив комунікацій знижує темп дій та позбавляє підрозділи можливості діяти узгоджено.

Три знищені вишки — три нові розриви у системі управління окупантів, — наголосили в «АТЕШ».

Нагадаємо, нещодавно українські партизани вивели з ладу критично важливу вежу зв’язку в районі населеного пункту Пильна на Харківському напрямку. Цей об'єкт забезпечував координацію російських військ та стійку передачу даних між командними пунктами ворога. Її знищення порушило канали управління, а серед мобільних груп у прикордонній зоні виник хаос.