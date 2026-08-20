Россияне массированно атаковали Киев. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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Ракурс

Країна-агресор Російська Федерація вночі 20 серпня завдала масованого удару по Києву.

Ворог бив по столиці балістичними та крилатими ракетами, а також реактивними дронами. Влучання, руйнування та пожежі зафіксовані у Святошинському, Дарницькому та Солом’янському районах. Наразі відомо про 12 загиблих та 33 постраждалих. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій, міський голова Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація повідомили у Telegram.

У Святошинському районі було влучання на території одного із промислових об'єктів. Рятувальники вже локалізували пожежі у двох складських будівлях на площах 500 та 1000 кв. м. За іншою адресою горів склад на площі 500 кв. м. Надзвичайники виявили загиблу людину.

У Солом’янському районі у житловій 9-поверхівці зруйновані 8-й та 9-й поверхи, а також виникла пожежа на рівні 7−9 поверхів. За іншими адресами були вибиті вікна у житлових будинках, будівлі медичного закладу та горіли автомобілі, гаражі й магазин. У двох житлових будинках та укритті школи заблоковані люди. Ще за однією адресою в лікарні вилетіли вікна, горіло підсобне приміщення та автомобіль.

У Дарницькому районі зафіксоване влучання на території нежитлового об'єкта. Спалахнули склади та автомобілі на площі близько 1 тис. кв. м. Рятувальники врятували одну людину та передали її медикам.

На місцях працюють підрозділи ДСНС та всі відповідні служби.

Кличко також поінформував, що після російських ударів у ніч проти 20 серпня частина Святошинського та Соломʼянського районів столиці залишилися без електрики.

Нагадаємо, 19 серпня російські реактивні безпілотники типу «Бандероль» атакували в Житомирі будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Загинули двоє поліцейських, а ще щонайменше 20 осіб зазнали поранень. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху.