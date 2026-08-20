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Последствия российского удара по Киевщине, фото: ГСЧС

В Киевской области возросло количество пострадавших из-за российских обстрелов (ФОТО)

20 авг 2026, 16:10
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На Київщини до восьми людей зросла кількість постраждалих через російську атаку.

Про це сьогодні, 20 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Росіяни вчетверте за добу атакували логістичну інфраструктуру Київщини, — розповіли у ДСНС.

Зазначається, що

  • у Броварському районі триває ліквідація пожежі на одному з підприємств паливної інфраструктури. На іншій локації рятувальники проводять розбір та проливання конструкцій;
  • на Бориспільщині також ліквідовують наслідків ворожої атаки на об'єкти логістичної інфраструктури. На трьох локаціях гасять пожежі, ще на одній — ліквідували, наразі там проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Наразі відомо про одну загиблу людину, — додали у ДСНС.

Наслідки російського удару по Київщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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